Calciomercato Lazio, aria di rivoluzione: l'ennesima degli ultimi mesi. Il punto - Lazio News 24

Calciomercato Lazio, aria di rivoluzione: l’ennesima degli ultimi mesi. Il punto
Calciomercato Lazio, aria di ennesima rivoluzione. La soluzione non lascia dubbi
Dopo il chiarimento interno e il completo disgelo tra società e allenatore, in casa Lazio è arrivato il momento dei fatti, soprattutto in vista del mercato di gennaio. La sessione invernale si avvicina rapidamente e Maurizio Sarri vuole definire con precisione le proprie priorità, sia per quanto riguarda le uscite sia per i nuovi innesti. Il tecnico biancoceleste ha già indicato alla dirigenza i profili ritenuti sacrificabili e quelli invece considerati fondamentali per rinforzare la rosa.
Tra i giocatori più vicini a lasciare Formello ci sono Dele-Bashiru, Noslin, Tavares e Belahyane, elementi che finora non sono riusciti a convincere pienamente Sarri né a trovare spazio stabile nello scacchiere della Lazio. Parallelamente, sul fronte entrate, restano in cima alla lista degli obiettivi Insigne e Ilic, due profili che il tecnico ritiene ideali per aumentare qualità, intensità e soluzioni nelle rotazioni.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero e Corriere dello Sport, la Lazio sta preparando una vera e propria “mini rivoluzione” per gennaio. Sarri ha chiesto e ottenuto un ruolo centrale nelle decisioni tecniche: per ogni giocatore in uscita, l’allenatore avrà l’ultima parola sul possibile sostituto, valutandolo in base a caratteristiche, compatibilità tattica e necessità immediate della squadra. L’obiettivo è evitare innesti poco funzionali e costruire una Lazio più equilibrata e competitiva già nella seconda metà di stagione.
Nell’incontro di giovedì, Sarri e il direttore sportivo hanno finalmente trovato una convergenza sulle prime tre cessioni: Dele-Bashiru, Belahyane e Noslin dovrebbero lasciare la Lazio nel corso della finestra invernale. Una volta liberate queste caselle, si potrà accelerare sul mercato in entrata, con Insigne e Ilic che rappresentano le prime scelte per dare nuova linfa al progetto tecnico biancoceleste.
