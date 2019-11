Zaccheroni: «Lazio questo è l’anno buono per la Champions»

Zaccheroni, l’ex allenatore della Lazio da fiducia alla squadra di Inzaghi per la qualificazione alla prossima Champions

Alberto Zaccheroni torna a parlare di Lazio e lo fa su passionedelcalcio.it. Ecco le parole dell’ex allenatore biancoceleste.

«Viste le problematiche delle avversarie, i biancocelesti possono essere nell’anno buono per qualificarsi in Champions League. La dirigenza non stravolge mai l’organico e questo è un vantaggio».

«Nell’elenco metto Paolo Maldini, che ha la lucidità per essere anche un grande dirigente. Poi Shevchenko, un cecchino infallibile. Weah, Amoroso, Bierhoff, Nesta, Mihajlovic, Fabio Cannavaro e Alessandro Del Piero. Adriano era devastante poi purtroppo si è smarrito. Comunque sono fondamentali anche i gregari».