Ultimissime Lazio LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa biancoceleste

Sabato 25 febbraio

Primavera 2, Lazio-Reggina 4-0: grande trionfo per i ragazzi di Sanderra

Ore 16.20 – Primavera 2, Lazio-Reggina 4-0: grande trionfo per i ragazzi di Sanderra. Ecco il tabellino della partita di oggi al Fersini di Formello

Lazio-Sampdoria, maglia speciale nel riscaldamento con la scritta “ADMO”

Ore 15.40 – Lazio-Sampdoria, maglia speciale nel riscaldamento con la scritta “ADMO”. Continua l’unione con l’associazione donatori midollo osseo

Infortunio Romagnoli, c’è la data del rientro: tutti i dettagli

Ore 11 – Alessio Romagnoli è vicinissimo al recupero dall’infortunio patito contro l’Atalanta: il difensore a disposizione col Napoli

Infortunio Milinkovic, Sergej disponibile con la Sampdoria? Le ultime

Ore 9.40 – Sergej Milinkovic-Savic ha smaltito i problemi gastrointestinali che lo avevano tenuto fuori con Salernitana e Cluj: Sergente recuperato

Biglietti Lazio Roma: tutte le info su vendita e prezzi

Ore 8.40 – La Lazio, con un comunicato ufficiale, ha fornito le ultime informazioni su prezzi e modalità di vendita dei biglietti per il derby con la Roma

Luis Alberto, malumori alle spalle e nuova sintonia con Sarri: è lo stakanovista della Lazio

Ore 8.20 – Dopo i malumori di fine 2022 e l’addio sfiorato, Luis Alberto è diventato imprescindibile per Sarri: malumori ormai alle spalle

Venerdì 24 febbraio

Luis Alberto: «Si sono dette tante bugie in questi mesi su di me e il mister»

Ore 10.20 – Luis Alberto: «Si sono dette tante bugie in questi mesi su di me e il mister». Le parole del giocatore spagnolo post partita

Possibili avversarie Lazio agli ottavi di Conference: ecco chi evitare

Ore 09.00 – Possibili avversarie Lazio agli ottavi di Conference: ecco chi evitare. Sono otto le sue possibili sfidanti

Giovedì 23 febbraio

Cluj Lazio 0-0: finisce qui, biancocelesti agli ottavi di Conference

La Lazio pareggia 0-0 sul campo del Cluj e grazie all’1-0 dell’andata siglato Immobile approda agli ottavi di finale di Conference League. La corsa europea dei biancocelesti prosegue.

Lazio, Pedro reduce dall’ intervento chirurgico al setto nasale: ecco come potrà giocare

Ore 14.00 – Lazio, Pedro reduce dall’ intervento chirurgico al setto nasale: ecco come potrà giocare. Il giocatore spagnolo non è partito per la Romania per affidarsi alle cure mediche.

Convocati Lazio per il Cluj: tantissime assenze per Sarri

Ore 12.00 – Convocati Lazio per il Cluj: tantissime assenze per Sarri nel match di Conference League contro i romeni.

Lazio, ennesima tegola per Sarri: problema anche per Cancellieri

Ore 10.00 – Lazio, ennesima tegola per Sarri: problema anche per Cancellieri. L’attaccante difficilmente partirà dall’inizio col Cluj

Lazio, l’influenza intestinale ha invaso Formello: Sarri in emergenza

Ore 08.00 – Lazio, l’influenza intestinale ha invaso Formello: Sarri in emergenza per la partita di Conference contro il Cluj

Mercoledì 22 febbraio

Conferenza Lazzari: le parole del terzino alla vigilia di Cluj Lazio

Ore 18.30 – Manuel Lazzari, terzino della Lazio, presenta in conferenza stampa la sfida di domani in Conference League contro il Cluj

Conferenza Sarri: le parole del tecnico alla vigilia di Cluj Lazio

Ore 18.00 – Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, presenta in conferenza stampa la sfida di domani in Conference League contro il Cluj

Lazio, Milinkovic ce la fa? Ecco cosa filtra da Formello

Ore 08.00 – Solo stamattina si saprà se il Sergente biancoceleste partirà per la Romania col resto della squadra

Martedì 21 febbraio

Tare: «Pellegrini arrivo importante, sul nostro percorso…»

Ore 15.00 – Conferenza stampa Tare: le parole del direttore sportivo della Lazio in occasione della presentazione di Luca Pellegrini

Conferenza stampa Pellegrini: la presentazione del terzino della Lazio

Ore 14.00 – Conferenza stampa Pellegrini: la presentazione del terzino della Lazio arrivato nel mercato di gennaio

Arbitro Cluj-Lazio: designato il fischietto del match

Ore 11.20 – Arbitro Cluj Lazio: designato il fischietto del match per il ritorno degli spareggi di Conference League

Felipe Anderson: «Tornare alla Lazio una delle scelte migliori della mia vita»

Ore 11.00 – Felipe Anderson: «Tornare alla Lazio una delle scelte migliori della mia vita». Le parole dell’attaccante brasiliano

Retroscena Lazio, anche Sarri ora crede alla Champions: ha detto questo allo staff

Ore 9.00 – Retroscena Lazio, anche Sarri ora crede alla Champions: ha detto questo allo staff durante una riunione tecnica

Lazio, gastroenterite Milinkovic: contagiato un compagno

Ore 8.00 – Lazio, gastroenterite Milinkovic: contagiato un compagno che ieri è stato costretto a saltare l’allenamento a Formello

Lunedì 20 febbraio

Salernitana-Lazio, le pagelle dei quotidiani: tutti promossi

Ore 8.40 – Le pagelle dei quotidiani oggi in edicola promuovono la prestazione della Lazio di ieri contro la Salernitana: tutti promossi

Compleanno Immobile, la Lazio celebra Ciro sui social

Ore 8.20 – Ciro Immobile, dopo la doppietta di ieri contro la Salernitana, festeggia oggi il compleanno numero 33: l’omaggio della Lazio

Domenica 19 febbraio

Convocati Lazio per la Salernitana: tre assenti per Sarri

Ore 12.00 – Convocati Lazio per la Salernitana: tre assenti per Sarri in vista del match dell’Arechi contro i granata

Pedro tiene in ansia la Lazio: fastidio all’adduttore. Le ultime verso la Salernitana

Ore 10.00 – Pedro tiene in ansia la Lazio: fastidio all’adduttore. Le ultime verso la Salernitana sulle condizioni dello spagnolo

Lotito alla Lazio: «Finiti gli appelli, Champions non è miracolo»

Ore 09.00 – Lotito alla Lazio: «Finiti gli appelli, Champions non è miracolo». Le parole del patron alla sua squadra a Formello

Sabato 18 febbraio

Infortunio Romagnoli, fissata la data del rientro: le ultime

Ore 12.40 – Alessio Romagnoli continua nell’iter di recupero dall’infortunio rimediato contro l’Atalanta: il centrale punta il Napoli

Diego Gonzalez, visite mediche in Paideia per il nuovo attaccante della Lazio

Ore 8.40 – Diego Gonzalez, nuovo attaccante della Lazio, si è recato in Paideia per le visite mediche di rito: parte l’avventura biancoceleste

Sarri, gli attriti con la società proseguono: rosa pomo della discordia

Ore 8.20 – Maurizio Sarri da una parte, Tare e Lotito dall’altra: la considerazione della rosa della Lazio pomo della discordia tra le componenti

Venerdì 17 febbraio

Lazio, Immobile raggiunge un nuovo record: il capitano a segno in tutte le competizioni

Ore 14.00 – Lazio, Immobile raggiunge un nuovo record: il capitano a segno in tutte le competizioni. Il gol di ieri contro il Cluj permette all’attaccante di raggiungere un nuovo primato personale

Ranking Uefa: la posizione aggiornata della Lazio

Ore 12.00 – Ranking Uefa: la posizione aggiornata della Lazio. Dopo l’addio all’Europa League i biancocelesti rimangono stabili al 40esimo posto

Lazio, in Europa l’espulsione è quasi scontata: il dato che fa riflettere

Ore 10.00 – Lazio, in Europa l’espulsione è quasi scontata: il dato che fa riflettere. Siamo alla terza espulsione nelle ultime sette gare in cui la squadra è scesa in campo in Europa

Giovedì 16 febbraio

Quote Lazio vittoria Conference League: biancocelesti favoriti con altre due squadre

Ore 14.00 – Comparando le quote dei principali bookies online la Lazio risulta favorita per la vittoria finale della Conference League. Il trionfo della squadra di Sarri è dato tra il 5 e il 5.5 volte la posta, proprio come West Ham e Villarreal che cono considerate le altre due grandi pretendenti al titolo.

Probabili formazioni Lazio-Cluj: restyling a centrocampo

Ore 12.00 – Le probabili formazioni di Lazio e Cluj a poche ore dal match di Conference League. Turnover per Sarri in mediana.

Lazio 4-3-3: Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Cluj 4-3-3: Scuffet; Manea, Maias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek; Yeboah, Janga, Krasniqi. All. Petrescu.

Lazio, la frecciata di Sarri sul passato non è piaciuta all’ambiente

Ore 10.00 – Durante la conferenza stampa di ieri Maurizio Sarri ha lanciato un’altra frecciata sul passato in relazione alla profondità della rosa della Lazio e quindi alle difficoltà di fronte ai tre impegni settimanali: «Quando ero alla Juve e la Lazio era seconda a un punto mi dissero di concentrarmi sull’Inter perché tanto la squadra biancoceleste non ce la poteva fare».

Concetto che non è piaciuto neanche un po’ a chi in quella Lazio lavorava e resta convinto che – senza l’arrivo della pandemia – la squadra di Inzaghi avrebbe vinto lo scudetto. Lo scrive La Repubblica Roma.

Lazio-Cluj, Olimpico quasi deserto: polemica dei tifosi

Ore 08.00 – Come sottolineato da Repubblica Roma l’Olimpico sarà praticamente deserto: 8 mila biglietti venduti, si arriverà a 10-12 mila. Polemiche per i prezzi di Tevere e Monte Mario, che potevano e dovevano essere inferiori rispettivamente a 30 e 60 euro, manel precedente di Europa League, Lazio–Cluj della stagione 2019-2020, gli spettatori furono addirittura la metà, 5000