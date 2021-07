Ultime Notizie Serie A: è il giorno di Italia Spagna, Ferrero a 360°

Ore 13.45 – Napoli, tegola Mertens – L’attaccante belga si è operato alla spalla sinistra dopo l’eliminazione da Euro 2020: salterà tutto il precampionato degli azzurri di Spalletti. I tempi di recupero

Ore 12.15 – Sampdoria, la presentazione di D’Aversa – Il nuovo tecnico blucerchiato ha parlato in conferenza stampa: «Ringrazio il presidente Ferrero e la Sampdoria per l’opportunità che mi ha concesso. Sono in un club blasonato. Saluto con stima e affetto Ranieri. In passato ho avuto la fortuna di indossare questa maglia, le emozioni che la Gradinata Sud trasmette durante la partita sono ancora forti. Sono stato soltanto sei mesi qui, ma ho sempre desiderato di tornare qui da calciatore o allenatore. Per me è motivo di orgoglio allenare un club tanto prestigioso». Le dichiarazioni complete

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24

Ore 10.05 – Italia Spagna, gli Azzurri non saranno soli: a Wembley 10mila tifosi – Allo stadio Wembley ci sarà anche la spinta dei tifosi italiani che saranno all’incirca 10mila sugli spalti per Italia-Spagna. La notizia

Ore 9.15 – Calciomercato Napoli, sondaggio del Manchester City per Zielinski: i dettagli – Il Manchester City sarebbe in pressing per Piotr Zielinski. I Citizens avrebbero già faccio un sondaggio sia con gli azzurri con che l’agente del polacco. La notizia

Ore 8.50 – Spinazzola, il chirurgo che lo ha operato: «Tornerà alla grande, l’ho visto grintoso» – Il chirurgo Lasse Lempainen, che ha operato Leonardo Spinazzola, ha parlato del recupero dell’esterno della Roma e della Nazionale. Le parole

Ore 8.20 – Italia Spagna: testa fredda, cuore caldo, piedi per terra – Il grande giorno di Italia Spagna è arrivato: questa sera a Wembley gli Azzurri di Mancini si giocano la semifinale da favoriti. L’editoriale