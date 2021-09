Reina torna decisivo: lo spagnolo sempre più titolare

Reina ha vissuto un derby da assoluto protagonista: lo spagnolo è sempre più al centro del progetto di Sarri

Un derby da assoluto protagonista, con le sue parole che hanno salvato il risultato. Reina, come sottolineato da Il Tempo, si è ripreso la scena nella stracittadina vinta. Le sue parate, in primis quelle su Zaniolo, gli ha ridonato verve e sicurezza.

D’altronde le sue caratteristiche sono una cosa nota: grinta, carica, attenzione leadership. E poi quella capacità di partecipare alla costruzione del gioco, visti i suoi piedi da centrocampista. Insomma, Pepe sembra esser tornato una garanzia ed esser tornato di nuovo al centro del progetto. La sua carriera parla per lui: è il terzo calciatore per presenze in competizioni Uefa (178): meglio di lui solo il connazionale Casillas (188) e Cristiano Ronaldo (185). Sarri sembra voler puntare tutto sulla sua esperienza e sulla sua personalità.