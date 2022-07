Tare-Lotito, nervi tesi. Il DS: «Scegli me o Sarri»

L’arrivo di Fabiani ha incrinato il rapporto tra Lotito e Tare nonostante le smentite di rito: il DS deve guadagnarsi la conferma

Nervi tesi in casa Lazio. Nonostante il comunicato di ieri sera con il quale il club biancoceleste ha smentito la presunta lite di Piazza del Popolo tra Lotito e Tare, la situazione non è di certo idilliaca nel giorno di apertura del ritiro di Auronzo.

Come riportano Il Messaggero, Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport, Tare non avrebbe digerito lo scippo della gestione della Primavera, affidata a Fabiani. Ieri a Formello ci sarebbe stato un acceso confronto tra presidente e DS (con la presenza dell’avvocato di quest’ultimo) per ridisegnare il margine operativo dell’albanese. Niente dimissioni sul tavolo ma un confronto necessario a capire come muoversi da qui a fine mercato.

Dopo tanti anni di militanza al servizio di Lotito, Tare non si aspettava questo trattamento. Il direttore sportivo è amareggiato ma non ha nessuna intenzione di mollare: con un contratto in scadenza a giugno del 2023 Tare è obbligato a guadagnarsi la conferma sul campo seguendo il suo slogan preferito: «Io non lotto, vinco. Scegli me o Sarri».