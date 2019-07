Strakosha, ancora problemi fisici per il portiere. Ma Sergej e Felipe Anderson lo rincuorano – Foto

Ancora problemi fisici per l’estremo difensore della Lazio

Non ha ancora recuperato la piena forma fisica Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio lotta con dei problemi alla spalla che lo tormentano dalla fine della scorsa stagione. Sta cercando di riprendersi ma ancora non è al 100% e la conferma arriva proprio dal diretto interessato tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram: «Quando il dottore dice che ancora non riesci ad allenarti». A riportare l’allegria ci hanno pensato i suoi compagni ed ex: il Sergente ha pubblicato una emoticons molto esplicativa e Felipe Anderson ha invece scritto: «Ancora questa faccia?».