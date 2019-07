Strakosha, recupero in corso. Il portiere sui social: «Mi manca il campo!» – FOTO

Strakosha è ancora alle prese con un problema al tendine d’Achille, che farà posticipare il suo arrivo ad Auronzo: il messaggio del portiere

Come anticipato, nella prima lista dei convocati per il ritiro di Auronzo di Cadore non ci sarà Thomas Strakosha, ancora alle prese con un problema al tendine d’Achille. L’albanese avrà qualche giorno in più per recuperare, non partirà il 12 insieme alla squadra ma il 16 con coloro che sono stati impegnati con le rispettive nazionali. Qualche ora fa sul proprio profilo Instagram, l’estremo difensore ha pubblicato una sua foto, aggiungendo: «Recupero in corso, mi manca il campo!». Thomas non vede l’ora di ricominciare a lavorare insieme al resto del gruppo, ma per garantire qualità ed efficienza nel corso dell’intera stagione, deve arrivare al massimo della forma.