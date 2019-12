Serie A, classifica marcatori: Immobile sempre al comando

Immobile guida la classifica dei marcatori con 17 reti: inseguono Lukaku con 12 e Joao Pedro con 11 gol

Immobile in testa alla classifica. Il centravanti sta polverizzando tutti i record e sta riscrivendo il proprio nome negli annali della storia centenaria della Lazio: la corsa al titolo non sembra avere rivali, il bomber biancoceleste ha allungato le distanze sugli inseguitori ma quest’ultimi di certo non rendono le cose facili.

Ecco la classifica marcatori Serie A della stagione 2019/2020:

17 GOL: Immobile – 6 rig. (Lazio);

12 GOL: R. Lukaku – 3 rig. (Inter);

11 GOL: João Pedro – 2 rig. (Cagliari);

10 GOL: Ronaldo – 3 rig. (Juventus), Muriel – 4 rig. (Atalanta);

8 GOL: Lautaro Martínez – 2 rig. (Inter), Berardi (Sassuolo), caputo (Sassuolo);

7 GOL: Belotti – 4 rig. (Torino), Ilicic (Atalanta), Dzeko (Roma);

6 GOL: D. Zapata (Atalanta), Correa (Lazio), Petagna – 2 rig. (Spal), Milik (Napoli);

D. Zapata (Atalanta), Correa (Lazio), Petagna – 2 rig. (Spal), Milik (Napoli); 5 GOL: Cornelius (Parma), Palacio (Bologna), Kouame (Genoa), Mancosu – 4 rig (Lecce), Dybala – 1 rig. (Juventus), Gomez (Atalanta), Simeone (Cagliari), Kolarov – 2 rig. (Roma).