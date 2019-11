Serie A, classifica marcatori, Immobile sempre in vetta: il bomber arriva a quota 13

Immobile guida la classifica dei marcatori: inseguono Luakaku e Muriel

Immobile in testa alla classifica. Il centravanti sta polverizzando tutti i record e sta riscrivendo il proprio nome negli annali della storia centenaria della Lazio. Con il gol siglato ieri sera a San Siro, oltre ad essere arrivato a quota cento, ha messo a segno la rete numero tredici dall’inizio del campionato in Serie A, confermandosi in vetta alla classifica cannonieri. Lukaku, dopo la doppietta inflitta al Bologna, rimane a -4 dal centravanti biancoceleste. Muriel occupa l’ultimo gradino del podio a otto centri. Seguono Berardi e Zapata, rispettivamente a quota 7 e 6. Di seguito, la classifica completa:

13 gol – C. Immobile (Lazio)



9 gol – R. Lukaku (Inter)

8 gol – L. Muriel (Atalanta)

6 gol – D. Berardi (Sassuolo)

6 gol – D. Zapata (Atalanta)

5 gol – A. Belotti (Torino)

5 gol – E. Dzeko (Roma)

5 gol – Joao Pedro (Cagliari)

5 gol – C. Kouamé (Genoa)

5 gol – M. Mancosu (Lecce)

5 gol – L. Martinez (Inter)

5 gol – A. Milik (Napoli)

5 gol – C. Ronaldo (Juventus)

3 gol – J. Correa (Lazio)