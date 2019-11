Serie A, classifica marcatori: Immobile cerca la volata

Immobile guida la classifica dei marcatori: inseguono Luakaku e Muriel

Immobile in testa alla classifica. Il centravanti sta polverizzando tutti i record e sta riscrivendo il proprio nome negli annali della storia centenaria della Lazio. L’attaccante è la freccia più velenosa della faretra di Inzaghi: «Con Immobile in campo, partono già in vantaggio», ha dichiarato l’ex compagno Badelj. Oltre a guidare la graduatoria capocannonieri della Serie A, primeggia anche in quella degli assistman: si sacrifica e concretizza, Immobile è indispensabile per la Lazio. Ad inseguire il numero 17 ci sono Lukaku che, nell’anticipo di ieri, ha siglato la nona rete accorciando le distanze e Muriel fermo a quota 8.

12 gol – C. Immobile (Lazio)



9 gol – R. Lukaku (Inter)

8 gol – L. Muriel (Atalanta)

6 gol – D. Berardi (Sassuolo)

6 gol – D. Zapata (Atalanta)

5 gol – A. Belotti (Torino)

5 gol – E. Dzeko (Roma)

5 gol – Joao Pedro (Cagliari)

5 gol – C. Kouamé (Genoa)

5 gol – M. Mancosu (Lecce)

5 gol – L. Martinez (Inter)

5 gol – A. Milik (Napoli)

5 gol – C. Ronaldo (Juventus)

3 gol – J. Correa (Lazio)