Scarpa d’Oro, Immobile si avvicina al podio: il terzo posto dista un gol

Ciro Immobile sale nella classifica per la Scarpa d’Oro: dopo i due gol rifilati al Torino, è quarto, ad un punto di distanza dal podio

Ciro Immobile, con la doppietta rifilata al Torino ieri sera all’Olimpico, è arrivato a dodici centri in campionato. L’attaccante, che in questo avvio di campionato sta segnando con continuità, può lottare per la Scarpa d’Oro dopo averla sfiorata due anni fa. Ogni rete realizzata, come anticipato, viene moltiplicata per il coefficiente del rispettivo paese: l’Italia, essendo tra le prime cinque del ranking Uefa, vede ogni marcatura moltiplicata per due. Al momento in testa c’è Sorga del Flora Tallin con 29 punti, seguito da Lewandoski del Bayern Monaco e da Shkurin dell’Energetik-BGU Minsk. Il nostro Ciro è quarto, a quota 26, ad appena un gol dal podio.