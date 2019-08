Neto e Jordão salutano la Lazio: «Grazie ai tifosi per l’affetto ed ai compagni per il sostegno!» – FOTO

Pedro Neto e Bruno Jordão, nuovi giocatori del Wolverhampton, hanno salutato la Lazio sui propri profili social

E’ arrivata da qualche ora l’ufficialità del trasferimento di Pedro Neto e Bruno Jordão al Wolverhampton. Subito dopo, i due baby portoghesi hanno salutato l’ambiente laziale con un messaggio pubblicato sui rispettivi profili social. Prima è stato il turno del classe 2000: «Finisce una tappa ed inizia una nuova sfida. Sono stato in questo grande club per due stagioni, mi sono allenato ed ho lavorato dando il massimo. Due anni di apprendimento e crescita. Voglio ringraziare tutti i compagni che hanno lavorato con me per l’impegno, la professionalità e il sostegno. A voi tifosi laziali vi voglio ringraziare per l’affetto e la forza che mi avete dato. Stare in campo ed ascoltare il mio nome è qualcosa che non dimenticherò mai. Grazie mille e forza Lazio».

JORDÃO – A queste parole hanno fatto seguito quelle dell’altro portoghese, che su Instagram ha scritto: «Voglio ringraziare la Lazio per l’opportunità che mi ha dato di rappresentare questa maglia. E’ stato un orgoglio per me. Ringrazio i miei colleghi e tutto lo staff con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi due anni. Grazie a tutti i tifosi per l’affetto. Grazie mille e forza Lazio».