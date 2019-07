Paideia – Visite per Minala e Madiu Bari – Foto

Paideia, anche Minala e Bari effetuano le visite mediche

Ancora giornata di visite in Paideia per alcuni biancocelesti. Questa mattina infatti è stata la volta di Joseph Minala e di Madiu Bari. Il primo è in cerca di sistemazione, dopo l’ultima stagione trascorsa tre le file della Salernitana, mentre il secondo è ormai svincolato e anch’esso in cerca di una nuova avventura.