Onefootball – I 10 giocatori più costosi della Serie A: c’è un biancoceleste – Foto

Onefootball, la classifica dei 10 giocatori più costosi del campionato italiano

La Juventus ha chiuso l’affare per portare in Italia De Ligt con un’operazione vicina agli 80 milioni. Una valutazione enorme per il baby Ajax che però non è il giocatore più costoso presente nel campionato italiano. Onefootball infatti ha stilato la classifica dei 10 giocatori più costosi della Serie A (senza l’olandese). Tra i 10 c’è anche il biancoceleste Milinkovic-Savic che insieme ad Inisgne ha una valutazione di 65 milioni.

Al primo posto c’è Cristiano Ronaldo (90 milioni), subito dopo Dybala (85). Terzo gradino del podio per Icardi valutato 80 milioni, seguono Koulibaly a 75 e Pjanic a 70.