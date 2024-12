Monza, la panchina del tecnico potrebbe essere a rischio. Ecco i papabili sostituti

In casa Monza la panchina di Nesta potrebbe essere in bilico. Il Monza resta all’ultimo posto in classifica e la società inizia a guardarsi intorno.

Stando a quanto riportato da TMW, tra i possibili successori di Nesta ci sono i nomi di Andreazzoli, Bocchetti, Cannavaro e Pirlo.