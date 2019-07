Milinkovic, il Psg ed un ‘like’ che fa rumore: indizio di mercato via social? – FOTO

Milinkovic, recentemente accostato al Psg, ha messo ‘mi piace’ alla nuova casacca del club francese, pubblicata su un portale serbo

Milinkovic ed un ‘like’ che fa rumore. In giorni ‘caldi’ per il futuro del ‘Sergente’, recentemente e con insistenza accostato al Psg, è arrivato un ‘mi piace’ che alcuni addetti ai lavori hanno interpretato come indizio di calciomercato. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il centrocampista serbo ha apprezzato la foto della nuova casacca del club francese, pubblicata sul profilo Instagram di un portale serbo. Milinkovic può avere solo espresso un semplice giudizio, ma è automatico pensare che dietro al gesto si nasconda qualcosa di più.

LA SITUAZIONE – Il ‘Sergente’ è legato alla Lazio, pensa di lasciarla solo perché vuole giocare la Champions. A maggio s’era parlato dell’accordo verbale trovato con la Juventus, che poi ha definito l’arrivo di Rabiot e ha ripensato a Pogba. Da Parigi si aspetta l’offerta da 75 milioni annunciata nei giorni scorsi. Il serbo è al centro del valzer dei talenti in partenza, seppur non è mai stato messo sul mercato. Di lui ha parlato il ds Tare: «Se arrivano proposte indecenti possono essere prese in considerazione», ha detto al club. Il presidente ed il ds non hanno necessità di vendere, ed attendono offerte di 90-100 milioni di euro.

I SOSTITUTI – Nella giornata di ieri è spuntato il nome di Gagliardini dell’Inter, è uno dei profili che Inzaghi ha indicato in passato. Ha una valutazione di 30 milioni, ma potrebbe interessare solo come contropartita in un’eventuale operazione legata a Milinkovic. Le due idee per il centrocampo nel caso l’ex Genk dovesse salutare rimangono Yazici del Trabzonspor ed un giocatore più difensivo, il cui nome è top secret.