Mihajlovic, i messaggi dei suoi ex compagni della Lazio – Foto

Il mondo del calcio in ansia: Mihajlovic colpito da una grave malattia

Una brutta notizia per il mondo del calcio: Sinisa Mihajlovic afflitto da gravi problemi di salute dovrà lasciare la panchina del Bologna. In queste ore la preoccupazione da parte di tutti gli addetti ai lavori è tanta e non sono mancati i messaggi d’affetto per l’ex difensore della Lazio. Dal Ct della Nazionale Roberto Mancini all’ex biancoceleste Romulo, passando per Roberto Baronio: «Sei troppo forte Sinisa, questo di fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel», questo il messaggio di Mancini.