Mihajlovic, i messaggi dei suoi ex compagni della Lazio. Da Fiore a Oddo, passando per Lombardo – Foto

Il mondo del calcio in ansia: Mihajlovic è stato colpito dalla leucemia e i suoi ex compagni gli hanno fatto sentire la loro vicinanza

AGGIORNAMENTO ORE 18:20: Altri vecchi compagni di Sinisa si sono stretti attorno a lui in questo momento difficile: «Ne hai fatto il tuo “motto” sempre e comunque…NON MOLLARE MAI!!!!!!!forza Sini» – questo il post di Stefano Fiore. Anche Massimo Oddo ha un pensiero per il serbo: «Forza Sinisa». Non si è sottratto a un pensiero Attilio Lombardo, ex compagno, ex vice e grande amico di Mihajlovic: «Forza Sinisa sono con te». Non appartiene al gruppo degli ex, ma è comunque moglie di Simone Inzaghi, da sempre legato a Sinisa. Gaia Lucariello ha dedicato una storia su Instagram al serbo: «FORZA SINISA».



Visualizza questo post su Instagram Forza Sinisa, sono con te ❤️ Un post condiviso da Attilio Lombardo (@attiliolombardo7) in data: 13 Lug 2019 alle ore 7:52 PDT

Una brutta notizia per il mondo del calcio: Sinisa Mihajlovic afflitto da gravi problemi di salute dovrà lasciare la panchina del Bologna. In queste ore la preoccupazione da parte di tutti gli addetti ai lavori è tanta e non sono mancati i messaggi d’affetto per l’ex difensore della Lazio. Dal Ct della Nazionale Roberto Mancini all’ex biancoceleste Romulo, passando per Roberto Baronio: «Sei troppo forte Sinisa, questo di fa un baffo e poi dobbiamo giocare a padel», questo il messaggio di Mancini.