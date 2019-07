Mihajlovic, Conceição: «Vinceremo anche questa battaglia!»

Sergio Conceição ha mandato un messaggio a Mihajlovic

Sergio Conceição, ex compagno di Mihajlovic al tempo della Lazio attualmente tecnico del Porto, ha voluto mandare un messaggio al serbo per augurargli una pronta guarigione e sostenerlo nella dura battaglia contro quell’inferno chiamato leucemia. Il portoghese ha voluto rincarare il sostegno verso l’ex tecnico del Milan sul noto social network Instagram attraverso un post raffigurante loro due in una partita con la maglia biancoceleste. Ecco di seguito l’immagine.