Mercato Lazio, Berisha ceduto al Reims, l’Hellas tenta Kumbulla con il rinnovo

La Lazio ha ufficializzato la cessione di Valon Berisha al Reims. Il costo dell’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro più bonus. In entrata, invece, sempre caldo il nome di Marash Kumbulla dell’helle Verona, che potrebbe tentare il difensore con il rinnovo del contratto.

«La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valon Berisha alla società francese Stade de Reims». Con questa nota, pubblicata sul proprio sito, il club biancoceste comunica il trasferimento in Francia di Berisha, che ha trascorso l’ultima parte di stagione in Germania, al Fortuna Dusseldorf, squadra retrocessa nella seconda divisione tedesca. Berisha, arrivato dal Salisburgo due anni fa, non è riuscito ad imporsi con la maglia della Lazio. Finito ai margini del progetto di Simone Inzaghi, il centrocampista del Kosovo ha definitivamente concluso la sua avventura in biancoceleste. Il costo della cessione dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni di euro più bonus.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, invece, resta calda la pista che porta a Marash Kumbulla dell’Hellas Verona. La Lazio, nelle passate settimane, ha incontrato a Roma i vertici del club gialloblù, arrivando ad offrire circa 20 milioni di euro più un giocatore come contropartita per il centrale 20enne. Si era fatto anche il nome di Berisha come pedina da inserire nell’affare. L’Hellas Verona però, secondo Sky Sport, avrebbe fissato una valutazione del difensore vicina ai 27 milioni di euro più altri 8 milioni di bonus. Nessuno, tra Lazio, Inter e Juventus, finora si è mai avvicinata a questa cifra. Non è escluso che l’Hellas nei prossimi giorni possa incontrare gli agenti di Kumbulla per offrire al ragazzo il rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio. Situazione che non impedirà comunque a Kumbulla di lasciare l’Hellas.