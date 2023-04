Marcos Antonio a LSC: «Dobbiamo essere uniti e così possiamo andare». Le parole del giocatore brasiliano dopo il gol fatto allo Spezia

Il centrocampista della Lazio, Marcos Antonio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termini della sfida contro lo Spezia. Le sue parole:

MARCOS ANTONIO– «Sono contento, felice. Aspetto le mie chance e lavoro. Questo gol è un grande regalo per me, per la squadra e per la mia famiglia. Io sto con la squadra, che sta benissimo, gioca bene. Ringrazio tifosi che sono sempre con noi, dobbiamo essere uniti e così possiamo andare avanti. In Serie A ogni partita è difficile, lavoriamo concentrati ogni giorno per andare avanti e cercare la vittoria. Felipe e Luis mi stanno sempre vicino, mi aiutano, ma aiutano anche la Lazio che è più importante. E’ difficile non giiocare, ma devo mantenere l’entusiasmo e aspettare il momento, quando questo arriva devo essere in grado di aiutare»