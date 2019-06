Luis Alberto, allenamento ad Ibiza insieme a Gomez, Petagna e Romagnoli – FOTO

Luis Alberto si è allenato ad Ibiza insieme al Papu Gomez, Petagna, Romagnoli ed altri protagonisti della Serie A

Come testimoniano le foto pubblicate dal Papu Gomez su Instagram, l’attaccante dell’Atalanta, a qualche giorno dall’inizio della preparazione insieme ai propri compagni di squadra, si è ritrovato ad Ibiza con alcuni protagonisti della Serie A e di altri campionato europei, tra cui il ‘nostro’ Luis Alberto. I due si sono allenati in compagnia di Alessio Romagnoli, Andrea Petagna, Davide Brivio, Salvatore Monaco e Lucas Ocampos. L’argentino si è espresso così su Instagram: «Allenamento in famiglia oggi, divertimento, relax e un po’ di sudore per iniziare bene la giornata, grazie».