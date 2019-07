LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative dell’8 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio / Continua a lavorare su due fronti la società capitolina. In attesa che si sblocchino le situazioni legate e Lazzari e Jony, l’obiettivo è sfoltire la rosa. Ecco di seguito tutte le trattative di giornata:

AGGIORNAMENTO ORE 13.30 – Petagna continua ad essere accostato alla Lazio, ma non mancano le concorrenti: Roma, Torino e Fiorentina avrebbero l’attaccante della Spal nel mirino. Il contratto con i ferraresi scadrà a giugno 2023, ma il giocatore potrebbe partire.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS COMPLETA

MILINKOVIC – Nessuna offerta concreta al momento per il gioiello serbo. Il presidente Lotito non intende svalutarlo e chiede ancora 100-120 milioni per venderlo. L’agente è atteso a Roma per un colloquio di chiarimento.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS COMPLETA

PERIN – E’ il nome nuovo per la porta biancoceleste. L’ex Genoa potrebbe arrivare qualora dovesse partire Thomas Strakosha.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS COMPLETA

BADELJ – La Fiorentina spinge per un clamoroso ritorno. La valutazione è di circa 8 milioni di euro, non c’è alcun margine di sconto al momento.

NSOKI – Sondaggio della Lazio per il giovane esterno del PSG. Potrebbe essere il francese il sostituto di Radu.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NEWS COMPLETA