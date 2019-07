Lazzari, tutto pronto e quel mi piace conferma… – Foto

Il giocatore è atteso domani per le visite mediche di rito

Un mi piace a volte vale più di mille parole. Manuel Lazzari è un nuovo giocatore biancoceleste, domani l’ex terzino della Spal dovrebbe recarsi in Paideia per le visite mediche di rito prima della partenza per Auronzo di Cadore agli ordini di mister Inzaghi.

Intanto è proprio la sua scuderia, Italian Managers Group, a pubblicare una foto con la sagoma, oscurata del giocatore, con gli hastag #comingsoon, #lazio, #forzalazio, #curvanord. Il mi piace del giocatore non manca, la trepidazione dei tifosi di conoscerlo anche.