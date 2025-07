Lazio Women, ecco il programma ufficiale delle amichevoli delle biancocelesti. I dettagli

Lazio Women, ecco qui di seguito il programma ufficiale delle amichevoli delle biancocelesti. Tutti i dettagli

La Lazio Women si prepara ad affrontare una nuova stagione con grande determinazione. Il 28 luglio segna la fine del ritiro estivo a San Gregorio Magno, località già scelta anche per la preparazione della Primavera guidata da mister Alessandro Punzi, allenatore esperto nella crescita delle giovani promesse biancocelesti. Dopo il ritorno nella Capitale previsto per martedì 29, la squadra avrà a disposizione qualche giorno di riposo prima di tornare sui campi di allenamento del centro sportivo di Formello.

Seconda fase della preparazione e test amichevoli

Con la ripresa degli allenamenti, inizierà la seconda fase della preparazione estiva che includerà diverse amichevoli fondamentali per testare la condizione atletica e tattica del gruppo. Il primo appuntamento è fissato per il 3 agosto contro il Napoli Femminile, una formazione in crescita che milita nella Serie B e rappresenta un buon banco di prova per le laziali.

Il 9 agosto volerà in Inghilterra per affrontare il Burnley Women. Il viaggio sarà condiviso con la Lazio maschile di Maurizio Sarri, creando un’occasione unica per rafforzare il senso di appartenenza all’intero club.

Ultimi test prima del debutto ufficiale

Al rientro in Italia, fissato per il 13 agosto, il programma prevede un’amichevole contro il Trastevere Women, seguita da un test di alto profilo contro la Fiorentina Femminile, squadra che lo scorso anno ha raggiunto i vertici della Serie A. Questo ultimo match sarà cruciale per valutare la condizione della rosa prima del debutto nella Serie A Women’s Cup.

Capitan Castiello e il gruppo biancoceleste

La leadership in campo sarà affidata, come sempre, a Silvia Castiello, capitano e punto di riferimento del centrocampo laziale per esperienza e carisma. Con lei, un gruppo motivato e in cerca di conferme dopo una stagione che ha lasciato spazio a nuove ambizioni.