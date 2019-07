Lazio, visite mediche per Vavro: lo slovacco arriva in Paideia – FOTO&VIDEO

Il neo-acquisto della Lazio Denis Vavro si è recato alla clinica Paideia per sostenere le visite d’idoneità. Il giocatore si legherà con un contratto di quattro anni

È il giorno di Denis Vavro. Lo slovacco, neo-acquisto della Lazio, è appena arrivato nella clinica Paideia di Roma per sostenere le visite mediche di rito e dare ufficialmente inizio alla sua avventura in biancoceleste. Il giocatore si legherà con un contratto di quattro anni al club della Capitale. L’operazione si è conclusa ieri pomeriggio, al termine dell’incontro tra la dirigenza e gli agenti dell’ormai ex Copenaghen.