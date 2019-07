UFFICIALE – Vavro è un nuovo giocatore della Lazio – FOTO&VIDEO

Dopo le visite mediche sostenute da Denis Vavro questa mattina, arriva anche l’ufficialità della Lazio

AGGIORNAMENTO ORE 23.28 – Dopo la firma del contratto e l’ufficialità da parte della Lazio, anche l’agente dello slovacco, Martin Petras, ha voluto ringraziare tutti: «Grazie a tutti quelli che ci hanno creduto e soprattutto grazie per aver dato fiducia a me fin dal primo giorno», questo il post pubblicato sul suo profilo di Instagram accompagnato da due foto insieme a Vavro.



AGGIORNAMENTO ORE 22.42 – Mancava solo l’ufficialità ed è arrivata in serata: Denis Vavro è un nuovo giocatore della Lazio, questo il comunicato del club biancoceleste: «La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Denis Vavro. L’atleta ha sottoscritto un contratto quinquennale».

AGGIORNAMENTO ORE 15:30 – Denis Vavro ha lasciato da pochi minuti la clinica Paideia. Ora per formalizzare il suo acquisto manca solo l’ufficialità della Lazio, attesa a breve. Lo slovacco, come Lazzari, Jony e Adekanye dunque partirà per il ritiro di Auronzo insieme al resto della squadra.



È il giorno di Denis Vavro. Lo slovacco, neo-acquisto della Lazio, è appena arrivato nella clinica Paideia di Roma per sostenere le visite mediche di rito e dare ufficialmente inizio alla sua avventura in biancoceleste. Il giocatore si legherà con un contratto di quattro anni al club della Capitale. L’operazione si è conclusa ieri pomeriggio, al termine dell’incontro tra la dirigenza e gli agenti dell’ormai ex Copenaghen.