Lazio Social, il rammarico di Acerbi: «Un punto che non ci rende felici» – FOTO

Lazio Social / Al termine del derby della Capitale terminato 1-1, alcuni giocatori hanno pubblicato messaggi su Instagram

La Lazio agguanta il pareggio nel derby della Capitale contro la Roma. Dopo la convincente vittoria contro la Sampdoria a Marassi, la squadra di Inzaghi si è resa protagonista di un’altra ottima prova oggi pomeriggio all’Olimpico, nonostante il punto ottenuto sia solamente uno. Al termine del match, come accade ormai di consueto, sono arrivate le parole via social di alcuni biancocelesti, tra cui Francesco Acerbi, che su Instagram ha scritto: «Un punto che non ci rende felici. Mai mollare!».