Lazio Social, Luis Alberto e Correa: «Grande inizio, ora testa al derby!» – FOTO

Subito dopo il fischio finale di Sampdoria-Lazio, sono arrivati i post via social di alcuni giocatori biancocelesti

Lazio Social / Buona la prima per la Lazio che, impegnata a Marassi contro la Sampdoria, si è imposta per 0-3 senza troppi problemi. A decidere la sfida, la doppietta di Ciro Immobile e la rete del ‘Tucu’ Correa. Subito dopo, alcuni biancocelesti hanno pubblicato dei post sui rispettivi profili social. Francesco Acerbi, ad esempio, ha scritto: «Abbiamo iniziato nel migliore dei modi». L’attaccante di Torre Annunziata non è stato da meno: «Famiglia. Grande lavoro aquile». Luiz Felipe ha esultato sul proprio profilo Instagram: «Bravi ragazzi». Lucas Leiva, assente a causa di un problema fisico che l’ha tenuto lontano dal campo per alcuni giorni della settimana, si è complimentato coi compagni: «Bravi ragazzi». Infine, sono arrivate le parole di Bobby Adekanye: «Ve l’avevo detto che eravamo pronti».

AGGIORNAMENTO 26/8 ORE 12.20 – A qualche ora dal termine della partita è arrivato anche il messaggio social di Correa, che su Instagram ha scritto: «Grande inizio, ora testa al derby». Sulla stessa linea le parole di Strakosha: «Bravi ragazzi, forza Lazio sempre». Infine, anche Luis Alberto ha voluto dire la sua sul match: «Molto contento di questo fantastico inizio di campionato. E ora, siamo già concentrati sul derby».

