Lazio Social, Leiva suona la carica: «Derby? Siamo pronti!». E Milinkovic… – FOTO

Lucas Leiva, alla vigilia del derby contro la Roma, ha pubblicato un post sui social, ‘approvato’ anche da Milinkovic

Mancano circa ventiquattro ore al derby della Capitale, senza dubbio uno degli appuntamenti più sentiti dell’intera stagione. Alla vigilia del match, in programma domani alle 18, è arrivata la carica via social di Lucas Leiva, che sul proprio profilo Instagram ha scritto: «Siamo pronti, forza Lazio». Il messaggio è stato ‘approvato’ da Milinkovic, che ha commentato sotto il post: «Andiamo fratello». In casa Lazio, dunque, l’umore sembra alto in vista della stracittadina: l’ottimo esordio con la Sampdoria ha fatto aumentare le aspettative sulla squadra di Inzaghi. Di seguito, il post in questione: