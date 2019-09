Lazio Social, il rammarico di Jony dopo il derby – FOTO

Lazio Social / Al termine del derby della Capitale terminato 1-1, alcuni giocatori hanno pubblicato messaggi su Instagram

AGGIORNAMENTO 13.50 – Uno scampolo di partita, ma vissuto da protagonista. Jony ha fatto il suo esordio con la maglila della Lazio nella partita più attesa dell’anno: il derby. Il transfert è arrivato giusto in tempo per saggiare il clima della stracittadina, un’emozione grande stroncata però da un immeritato 1-1. Su Instagram, il giocatore ha commentato la gara: «Felice per il mio debutto con la Lazio. Un peccato non aver raggiunto la vittoria, cercata e meritata dall’inizio alla fine, ma questa è la strada giusta da percorrere».

AGGIORNAMENTO ORE 2/9 12.30 – Dopo qualche ora, sono arrivati i commenti social di altri giocatori della Lazio. Correa, per esempio, ha scritto: «A testa alta». Alle parole del ‘Tucu’ ha fatto eco il messaggio di Luis Alberto: «Un vero peccato questo pareggio, meritavamo di più. Molto felice per il mio primo gol nel derby, una sensazione speciale. Questa è la strada giusta da seguire». Immancabile, poi, il commento di Immobile: «Non è il risultato che volevamo ma possiamo guardare al futuro con ottimismo. Bravi ragazzi, dispiace per quella occasione ma a volte non va come desideri». Infine, Leiva: «Meritavamo la vittoria, aggiungiamo un altro punto importante».

La Lazio agguanta il pareggio nel derby della Capitale contro la Roma. Dopo la convincente vittoria contro la Sampdoria a Marassi, la squadra di Inzaghi si è resa protagonista di un’altra ottima prova oggi pomeriggio all’Olimpico, nonostante il punto ottenuto sia solamente uno. Al termine del match, come accade ormai di consueto, sono arrivate le parole via social di alcuni biancocelesti, tra cui Francesco Acerbi, che su Instagram ha scritto: «Un punto che non ci rende felici. Mai mollare!».