Lazio-Sampdoria, Simone Inzaghi punta ad un nuovo record

Oggi è il giorno di Lazio-Sampdoria e, oltre alla vittoria, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi punta ad un altro incredibile record

Poche ore al fischio d’inizio di un’altra partita fondamentale per la stagione biancoceleste. Alle 15, infatti, ci sarà il calcio di avvio di Lazio-Sampdoria, gara valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Un match fondamentale per i capitolini, decisi a rientrare pienamente nella corsa Champions.

Tuttavia, questa partita sarà importantissima anche per Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, infatti, con una vittoria raggiungerebbe un altro incredibile record. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore raggiungerebbe le 100 vittorie in Serie A sulla panchina biancoceleste. Un altro traguardo strepitoso, per un condottiero che da 5 anni non fa che stupire tutto il mondo Lazio.