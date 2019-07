Lazio, Radu: «Felicissimo di riabbracciare il mio popolo laziale!» – FOTO

Dopo la conferenza stampa, Stefan Radu ha lasciato un messaggio ai suoi tifosi, tramite il proprioprofilo Instagram

Stefan Radu è tornato a casa. Ad Auronzo, che è ormai una «seconda Formello» come ha dichiarato Stefano De Martino. È tornato a vestire la sua maglia, nel suo spogliatoio, tra i suoi compagni. Ma, soprattutto, è tornato tra i suoi tifosi. Quelli che in questi giorno lo hanno pregato di rimanere. Quelli che non sono riusciti ad immaginarsi una Lazio senza di lui. Quelli che lo hanno sommerso con preghiere e messaggi su ogni social. Lui oggi si è ripresentato davanti al popolo biancoceleste così: commosso ed emozionato. Una conferenza stampa che sa di dichiarazione d’amore. Per l’eternità. Dopo l’incontro con i giornalisti, le sue parole le ha lasciate ad Instagram, per i suoi tifosi: «Felicissimo di essere tornato a casa e di poter riabbracciare i miei compagni e il MIO POPOLO LAZIALE!💙🦅»