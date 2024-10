Lazio, questa sera OCCHIO a Moukoko: i numeri del giovane giocatore del Nizza

Lazio, uno dei possibili protagonisti della gara di questa sera con i francesi è il giovane Moukoko: ecco i numeri del calciatore

Questa sera la Lazio torna in campo per confermarsi in Europa League dopo la scorpacciata di Amburgo della scorsa settimana contro la Dinamo Kiev, e dare di conseguenza un segnale forte alle altre contendenti della competizione. Per vincere però i biancocelesti dovranno vedersela con il Nizza e in particolare con il giovane Moukoko pericolo numero uno del club francese.

Moukoko è un classe 2004, e il suo ruolo è l’attaccante e i numeri parlano per lui visto che nei suoi quattro anni ad esempio in Germania con la maglia del Borussia Dortmund ha realizzato ben 18 gol in 78 presenze. Il calciatore è ancora di proprietà del club tedesco e attualmente è in prestito alla squadra francese dove ha collezionato fino ad oggi 2 sole presenze e 2 gol ma nessuno attualmente in Europa League.