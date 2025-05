Lazio, ecco quanto guadagnerebbero i biancocelesti dalla qualificazione alle varie coppe europee: le ultime

Condividi via email

Lazio, ecco le cifre che il Club guadagnerebbe dalla qualificazione alle varie coppe europee: i dettagli

La prossima sfida di Serie A sancirà quali saranno i verdetti ufficiali di questa stagione. Il campionato è stato quanto mai avvincente per tante squadre tra cui i biancocelesti che hanno spinto fino alla fine per un posto in Champions.

Tale obiettivo non sarebbe solamente una soddisfazione per i tifosi, che meritano questa gioia, ma anche per la società. Stando a quanto scritto ne l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’eventuale qualificazione alla coppa nobile frutterebbe ben 50 milioni, l’Europa ne consegnerebbe 20 mentre la Conference 10. Quella contro il Lecce sarà quindi un match da ben 40 milioni di euro.