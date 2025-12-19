Lazio, ecco il programma del weekend dei biancocelesti: le partite da seguire nel fine settimana

Lazio, i biancocelesti al centro della scena nel weekend: ecco il calendario completo delle sfide in programma

Sta per prendere il via l’ultimo weekend del 2025 prima della pausa natalizia, e saranno ben quattro le squadre biancocelesti impegnate tra sabato 20 e domenica 21 dicembre. Ecco la nota del club:

NOTA CLUB – “Si appresta ad iniziare l’ultimo weekend del 2025, prima della sosta natalizia, sono ben quattro le squadre biancocelesti protagoniste tra sabato 20 e domenica 21 Dicembre.

Sabato mattina, i ragazzi di Alessio Fazi sono impegnati nell’anticipo dell’ultima gara del girone d’andata. E’ big match per l’Under 15 biancoceleste che fa visita al Palermo. La Lazio, prima del girone a pari punti con la Roma, deve difendere la vetta, contro i padroni di casa rosanero, quarta forza del campionato, sono sei le lunghezze a distanziare le due squadre. A seguire alle ore 13:30, allo Sport Village ‘Tommaso Natale’ è la volta dell’Under 16 guidata da Cristiano Lombardi. La Lazio, terza in classifica non deve abbassare la concentrazione, nonostante il penultimo posto dei padroni di casa del Palermo.

Nella giornata di domenica sono protagonisti i ragazzi dell’Under 18. La squadra guidata da Fabrizio Perrotti, dopo aver osservato il turno di riposo, affronta la trasferta di Parma. C’è solamente un punto a dividere le due squadre, ma a quattro giornate dalla conclusione della prima parte della stagione, i biancocelesti hanno messo nel mirino i tre punti per cercare di risalire posizioni in classifica.

Ultima gara del girone d’andata del campionato Under 14 Regionali Eccellenza. Le aquile classe 2012 di Edoardo Ragaini attendono al ‘Green Club’ i pari età dei Red Tigers. La Lazio ha tutte le intenzioni di difendere il terzo posto della classific, gli avversari sono avvisati.

Sosta di campionato Per Under 14 Pro e Under 17, si sono conclusi i gironi d’andata per i ragazzi di Valerio Gualdaroni e Cristian Daniel Ledesma.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 16^ Giornata

PARMA-LAZIO

Domenica 21 Dicembre, ore 12 ‘Mutti Training Center’ – Collecchio (Parma)

Under 17

SOSTA

Under 16 Nazionali – 13^ Giornata

PALERMO-LAZIO

Sabato 20 Dicembre, ore 13:30, Sport Village ‘Tommaso Natale’ – Palermo

Under 15 Nazionali – – 13^ Giornata

PALERMO-LAZIO

Sabato 20 Dicembre, ore 11, Sport Village ‘Tommaso Natale’ – Palermo

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 15^ Giornata

LAZIO-RED TIGERS

Domenica 21 Dicembre, ore 11, Centro Sportivo ‘Green Club’ – Roma”.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

