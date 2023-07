Lazio Primorje 5-0: manita biancoceleste nel secondo test amichevole

Allo Stadio Zandegiacomo, il match amichevole tra Lazio e Primorje: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

La Lazio sfida gli sloveni del Primorje nella seconda amichevole stagionale in Trentino.

Sintesi Lazio Primorje 5-0

90′- Triplice fischio. Lazio batte Primorje per 5-0

86′- Brutto errore di Ruggeri che regala palla all’attaccante degli sloveni. Furlanetto para un tiro dalla distanza

82′- MANITA BIANCOCELESTE!!! Diego Gonzalez riceve da Zaccagni dopo un fantastico velo di Marcos Antonio

61′- Occasione per Sanà Fernandes. Pallone fuori di poco

49′- 4-0!!!! Zaccagni segna il rigore che si è procurato.

48′- RIGORE PER LA LAZIO

46′- Inizia il secondo tempo. Cambia 11 giocatori sarri.

Ora in campo con: Furlanetto; Fares, Ruggeri, Patric, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Bertini; Zaccagni, Cancellieri, Sana Fernandes;

45- Finisce il primo tempo. Lazio avanti per 3-0

41′- Super parata di Provedel

34′- Colpito duro Immobile. Il capitano si rialza subito

21′- TRIS BIANCOCELESTE. Felipe Anderson servito al limite dell’area non sbaglia. 3-0

16′- RADDOPPIO LAZIO. Pedro imbuca per Immobile, che 1 vs 1 non sbaglia.

11- GOL DELLA LAZIO. La sblocca Pedro dopo una super azione. Luis Alberto, servito da Vecino, tocca di tacco per Immobile bravissimo a infilare in area per Pedro, che con un tocco sotto supera il portiere

8- Primo tiro in porta è della squadra slovena. Para facile Provedel

1- Si parte, inizia Lazio-Primorje

Migliore in campo Lazio

Zaccagni

Lazio Primorje 5-0: risultato e tabellino

Reti: 11′-PEDRO, 16′- IMMOBILE, 21′- FELIPE ANDERSON, 48′- ZACCAGNI, 82′- DIEGO GONZALEZ

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.

PRIMORJE : Macan, Dobnikar, Fogec,Suljanovic, Zavnik, Vukovic, Petek, Dedic, Besir, Yermol, Lusa. All. Lucic