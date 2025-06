Lazio, Oddi: «Lotito deve far vedere la sua forza, la sua competenza e trovare una soluzione. Sarri? Deve rimanere...»

Condividi via email

Lazio, le parole di Oddi sulla situazione turbolenta presente a Formello in questi ultimi giorni: le novità sui capitolini

Quest’oggi Giancarlo Oddi è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per esprimere il proprio punto di vista circa il ciclone mediatico che si è abbattuto sulla Lazio di Sarri e di Lotito nelle ultime ore. Infatti l’opinionista ha voluto difendere il presidente capitolino di Serie A affermando che:

LOTITO – «Il presidente ogni volta che è stato attaccato si è difeso bene. Ora è in una posizione in cui deve far vedere la sua forza, la sua competenza. Deve trovare una soluzione, deve metterci la faccia. Il tifoso vuole vedere dove arriva adesso il presidente. Il nostro, Lenzini, purtroppo si rovinò con la Lazio».

SARRI – «Anche in mancanza di chiarezza, Sarri se vuole bene alla Lazio deve rimanere. Ammesso che si senta offeso o tradito, per me dovrebbe restare».