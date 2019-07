L’entusiasmo di Adekanye: «Quando ti sforzi, i sogni diventano realtà. Forza Lazio!» – FOTO

Bobby Adekanye non vede l’ora di iniziare a fare sul serio. Il ragazzo, sul suo profilo Instagram, ha mostrato tutto il suo entusiasmo

L’arrivo a Roma, le visite mediche, poi la partenza per Auronzo. La favola di Bobby Adekanye è cominciata. Pochi giorni alla Lazio eppure è già uno di famiglia: gli scherzi di benvenuto lo hanno consacrato come parte integrante di quel gruppo che fa dell’unione la propria marcia in più. Ora tocca a lui mettere sul campo tutto il suo talento, lo stesso che ha convinto il ds Tare a portarlo a Roma e regalargli un’occasione. Tocca a lui trasformare il potenziale in realtà. L’entusiamo e la voglia di fare di certo non gli mancano, come ha dimostrato sul suo profilo Instagram, con una foto in cui sfoggia l’Aquila sul petto ed un sorriso smagliante: «Quando vuoi veramente qualcosa e ti impegni al massimo per ottenerla, i sogni diventano realtà ⚽🇮🇹- forza Lazio!».