Lazio, Lazzari si presenta: «Non vedo l’ora di iniziare, grazie per l’affetto» – FOTO

Dopo il post di ringraziamento per la Spal, Lazzari ha dedicato un pensiero alla sua nuova avventura con la Lazio

AGGIORNAMENTO ORE 13:40: Prime parole da laziale per Manuel Lazzari, che commenta il suo arrivo alla Lazio con un post su Instagram: «Si apre un nuovo capitolo e non vedo l’ora di iniziare…grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato!! FORZA LAZIO».

Pochi minuti fa la Lazio ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Manuel Lazzari (qui la nota). Il classe 1993 ha colto l’occasione per ringraziare squadre e tifosi, scrivendo un post su Instagram.«Che dire…sono stati sei anni fantastici con questa maglia addosso. Sette anni con questa splendida società e con questa città. Siamo cresciuti insieme,lottando e vincendo in ogni categoria. Vorrei ringraziare tutto il mondo SPAL,dai miei compagni al mister e al suo staff,dalla società ai magnifici tifosi che abbiamo sempre avuto accanto. Sarete sempre nel mio cuore,è stato un ONORE…un abbraccio Manuel».