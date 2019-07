Cipriano: «E’ arrivato il momento di inziare un altro sogno. Forza Lazio!» – FOTO

Gustavo Cipriano ha pubblicato un post, dove ringrazia il Santos per gli anni passati in Brasile e si dice entusiasta della nuova avventura alla Lazio

Come vi avevamo anticipato in esclusiva (qui la notizia), Gustavo Cipriano è il quinto acquisto dell’estate biancoceleste. Il difensore classe 2001 inizierà con la primavera della Lazio, per poi inserirsi gradualmente in prima squadra. Il calciatore ha svolto questa mattina le visite mediche in Paideia (clicca qui per leggere), per poi recarsi a Formello dove ha siglato il nuovo contratto, come testimonia una foto pubblicata in compagnia di sua madre.

POST – Cipriano ha scritto un post di addio al Santos, presentando la sua nuova avventura alla Lazio: «Non è stato un giorno, non un’ora, non un anno, nemmeno un decennio … Sono stati 13 anni! Un bambino che voleva solo giocare a calcio con gli amici a 5 anni, che ha permesso al gioco di diventare serio! Dalla corte di Vila Belmiro ai CT Prati di Vila Meninos e Rei Pelé. Ho sognato, vissuto, dedicato tutto me stesso, pianto, sorriso, vibrato e Sono cresciuto ogni giorno qui al Santosfc. 13. Ora, 13 anni dopo, è giunto il momento per un altro ragazzo dal villaggio per sfidare il mondo. Mi imbarco in un altro sogno. Sarà alla Lazio, che seguirò il mio percorso di apprendimento e crescita!Con lo stesso aspetto del ragazzo che ha calciato il pallone per la prima volta a Vila Belmiro, verrò in Europa per onorare e mostrare tutto ciò che ho imparato qui in tutti questi anni. Comincia la nuova battaglia della mia carriera! Grazie Santos e Forza Lazio!»