Lazio, gli auguri social del club a Lombardo FOTO

La Lazio ha pensato bene di fare gli auguri ad Attilio Lombardo, ex biancoceleste

La Lazio ha fatto gli auguri ad Attilio Lombardo, ex ala attualmente assistente di Roberto Mancini con la Nazionale italiana. Chi non ricorda le sgroppate del classe ’66? L’ex Crystal Palace è stato uno dei giocatori maggiormente apprezzati per la propria propensione al sacrificio e facilità di corsa. Ecco di seguito gli auguri della società capitolina su Instagram.