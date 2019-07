Lazio, futuro in bilico per Milinkovic, ma a Sergej ‘piace’ l’idea di restare – FOTO

Milinkovic ha metto ‘mi piace’ ad un post Instagram in cui un tifoso della Lazio lo invitava a rimanere nella Capitale

Futuro in bilico per Sergej Milinkovic. Sembra improbabile la permanenza del ‘Sergente’ nella Capitale, ed allora alcune ‘big’ si sono fatte avanti. Se nei giorni scorsi, alcuni media stranieri avevano dato praticamente per fatto il trasferimento al Paris Saint Germain, le ultime notizie vedrebbero il centrocampista serbo più vicino al Manchester United. Intanto i tifosi biancoceleste sperano che, alla fine, il talentuoso giocatore rimanga all’ombra del Colosseo, al punto da dedicargli anche dei post sui social. In uno, in particolare, veniva chiesto a Milinkovic, senza troppi giri di parole, di «rimanere con noi». L’ipotesi non sembra dispiacere al ‘Sergente’, che ha lasciato un bel ‘like’.