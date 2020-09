Lazio, doppio Tare: Correa resta e dallo United arriva Pereira

Respinto il corteggiamento della Juventus per Correa. Tutto fatto per l’arrivo di Pereira.

La Lazio si tiene Correa e prende Andreas Pereira dallo United. Un gran colpo. L’assalto della Juve per il Tucu è andato a vuoto, ma quello di Lotito ai Red Devils per “Perrazinho”, il suo soprannome (piccolo Pereira), è stato centrato in pieno. Definiti o quasi i termini dell’operazione, con un prestito e un diritto di riscatto fissato tra i 15 e 20 milioni. Al giocatore un contratto a circa 2 milioni a stagione per cinque anni. Lui e la moglie Patricia sono pronti a sbarcare a Roma. Si tratta di un classe `96, nazionalità brasiliana ma nato e cresciuto in Belgio. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.