Lazio, domani pomeriggio ci sarà l’apertura dello store in centro: le info

Domani pomeriggio ci sarà l’apertura del nuovo Lazio Style 1900 Official Store in centro

Domani pomeriggio alle ore 17:30 ci sarà l’inaugurazione del nuovo store della società biancoceleste. Ecco di seguito la nota del club sul proprio sito ufficiale.

LA NOTA DELLA LAZIO – «La S.S. Lazio apre il nuovo Lazio Style 1900 Official Store: appuntamento domani alle ore 17:30, l’indirizzo è via di Propaganda 8/A. Qui troverai i prodotti ufficiali del club biancoceleste, i biglietti per le partite casalinghe ed esterne della Prima Squadra della Capitale e molto altro… LAZIO STYLE 1900 OFFICIAL STORE: LA TUA LAZIO NEL CUORE DELLA CAPITALE!».