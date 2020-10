Lazio, d’improvviso torna Vavro: lo slovacco opzione per Torino

Non era in lista UEFA, ma è presente in quella del campionato e tornerà con i granata.

Denis Vavro è al centro di una situazione davvero particolare. Prima la pubalgia, poi una difficoltà con la lingua italiana che non ne accelerato l’inserimento. Mai preso realmente in considerazione da Simone Inzaghi, nell’ultima sosta delle nazionali è partito con la Slovacchia e ha giocato due partite su tre da titolarissimo, ammettendo ai media slovacchi di non essersi mai sentito così bene. Tornato a Formello, ha continuato ad allenarsi col contagocce e non è stato disponibile in Champions League a causa del suo mancato inserimento in lista UEFA. Complice però l’assenza di Luiz Felipe e data l’assoluta emergenza, Denis verrà convocato col Torino e potrebbe disputare almeno uno spezzone di gara contro i granata.