Lazio, è arrivato Cirpriano: visite mediche in Paideia – Foto

Il nuovo acquisto della Lazio è arrivato questa mattina a Roma

La Lazio mette a segno un altro colpo in questa sessione di calciomercato. Il ds Tare lo seguiva già da un anno e ora è pronto per iniziare la sua avventura in biancoceleste. Gustavo Cirpriano è un nuovo giocatore della Lazio, classe 2001, brasiliano in forze al Santo

Il difensore è sbarcato questa mattina a Fiumicino e poi si è recato direttamente in Paideia per la visite mediche di rito. Con molta probabilità verrà aggregato alla Primavera di Menichini ma avrà anche la possibilità di essere attenzionato da mister Inzaghi.