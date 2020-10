Un sospiro di sollievo per Inzaghi nella totale emergenza.

Nella lista dei partenti per Bruges dovrebbe essere presente anche Andreas Pereira. L’ex centrocampista del Manchester United sarà così una pedina in più per Inzaghi e con tutta probabilità uno dei cambi a gara in corso, l’unico calciatore della prima squadra pronto a subentrare domani sera in Champions League assieme a uno tra Caicedo, Correa e Muriqi.