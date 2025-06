La Lazio punta al difensore del Leicester da 10 milioni di euro per il ritorno in Serie A - Lazio News 24

La Lazio è alla ricerca di rinforzi in difesa quest’estate, con Maurizio Sarri che torna a guidare la squadra e a risolvere l’instabilità difensiva che ha afflitto la squadra. Sebbene Mario Gila e Alessio Romagnoli siano attesi come centrali nella rinnovata formazione, permangono dubbi in altri ambiti. I continui problemi di infortunio di Patric hanno destato preoccupazione, e non è chiaro se Samuel Gigot o Oliver Provstgaard si adatteranno al quadro tattico che Sarri intende schierare. Di conseguenza, il club sta valutando diverse opzioni difensive, con Caleb Okoli che emerge come un valido candidato.

La scorsa stagione, la Lazio ha concluso al settimo posto in Serie A, in gran parte grazie a una difesa carente che ha subito 49 gol in campionato. L’arrivo di un solido rinforzo in difesa potrebbe aumentare significativamente le possibilità di arrivare tra le prime quattro. Attualmente, i bookmaker danno la Lazio a 33/1 per la vittoria del campionato. Sebbene questa quota possa essere considerata ambiziosa, una scommessa più realistica e sicura potrebbe puntare a un posto in Champions League, soprattutto se i nuovi acquisti estivi si dimostreranno efficaci.

Molti scommettitori sono tenuti a piazzare le loro scommesse su bookmaker non aams piattaforme, note per le quote competitive, i pagamenti rapidi, i metodi di transazione flessibili e i vantaggi interessanti come premi di benvenuto, offerte di cashback e scommesse gratuite. Queste caratteristiche le rendono la scelta ideale per chi desidera sostenere la Lazio e la sua potenziale rinascita sotto la guida di Sarri la prossima stagione.

Secondo quanto riferito, il club sarebbe interessato anche a Diego Coppola dell’Hellas Verona come candidato principale. Il promettente difensore centrale ha giocato un ruolo fondamentale nell’aiutare la sua squadra a evitare la retrocessione e ha attirato l’attenzione sia per le sue prestazioni che per il suo legami con Sarri attraverso il loro agente condiviso anche il rapporto positivo tra i presidenti di Lazio e Verona contribuisce ad aumentare le probabilità di un accordo. Nonostante Coppola sia l’obiettivo principale, la Lazio mantiene aperte anche altre opzioni, e Okoli è tra i nomi che stanno attirando l’attenzione.

Caleb Okoli ha iniziato la sua crescita nelle giovanili di Vicenza e Atalanta, dove si è rapidamente costruito la reputazione di talento promettente. La sua svolta è arrivata durante un prestito alla Cremonese in Serie B, dove la sua fisicità e la presenza calma in difesa hanno attirato l’attenzione. Sebbene l’Atalanta lo abbia brevemente integrato nella squadra maggiore, la sua presenza costante in campo si è rivelata un ostacolo, portando a un altro prestito, questa volta al Frosinone. Nell’estate del 2024, Okoli si è trasferito a titolo definitivo in Inghilterra, aggregandosi al Leicester City per 14 milioni di euro. Tuttavia, la sua esperienza in Premier League è stata tutt’altro che tranquilla e, dopo la retrocessione del Leicester in Championship, le sue prospettive di giocare regolarmente in prima squadra sono diventate sempre più limitate.

Secondo quanto riferito, il Leicester sarebbe ora disposto a cedere il difensore centrale italo-nigeriano, il cui valore di mercato stimato si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Tale fascia di prezzo rientra nel budget della Lazio poiché considerano Okoli un’opzione praticabile per rafforzare la difesa centrale. A soli 23 anni, porta con sé un mix di esperienza in Serie A e visibilità internazionale, qualità che ben si sposano con ciò che Sarri vuole aggiungere alla sua squadra.

Diversi club italiani stanno tenendo d’occhio la situazione di Okoli, con Bologna, Milan e Parma tra coloro che stanno valutando un’offerta per riportare il difensore in Serie A. Il loro interesse potrebbe innescare una guerra di offerte, con il potenziale aumento del suo valore di mercato. Per la Lazio, quindi, il momento giusto è cruciale: ritardare l’operazione potrebbe significare perdere l’occasione o dover pagare un sovrapprezzo. Un’azione rapida e decisa potrebbe essere necessaria, dato che il mercato continua a evolversi.

L’interesse della Lazio per Okoli riflette una strategia più ampia volta a rafforzare la difesa con giocatori che offrano sia affidabilità immediata che potenziale a lungo termine. Che il club si assicuri Coppola o sposti completamente l’attenzione su Okoli, l’obiettivo rimane chiaro: aggiungere profondità e qualità alla difesa. Con la sessione di calciomercato ufficialmente aperta, le prossime settimane saranno decisive per la Lazio, che cercherà di rimanere in vantaggio sulla concorrenza.